«مدبولي» يتابع مخطط تنمية أراضى الساحل الشمالى

19 يناير 2020 - 05:08 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء التنفيذ على الفور.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي انتهت إليها اللجنة، التي تم تشكيلها بشأن أراضي الساحل الشمالي برئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كافة التصرفات طبقا للتعامل القانوني الذي سيتم مع تلك التصرفات وتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0 – 30%، وأراض نسب تنفيذها من 31 – 50%، وهناك أراض نسب تنفيذها تتراوح ما بين 51%- 70%، كما يوجد أراض نسب تنفيذها من 71% - 99%.

