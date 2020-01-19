قصة قبلة "فاتن حمامة" التي أفقدت عمر الشريف وعيه تمامًا

19 يناير 2020 - 04:48 م

في الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، برزت قصة القبلة الولى لها على الشاشة مع الفنان عمر الشريف والتي أفقدته وعيه.





ورغم زواج الفنانة المصرية فاتن حمامة ثلاث مرات إلا أن علاقتها بالفنان الراحل عمر الشريف تظل محط إعجاب الكثير، ولم تتخلل علاقتهما الكثير من الأسرار.





وقالت تقارير فنية، إن لقاءهما الأول كان ساحرًا، وكان خلال فيلم "صراع في الوادي"، فخلال التصوير كان عمر يقف أمام الكاميرا في المشاهد التي تجمعه بفاتن بقوة وحماس غريب لشاب يمثل أول أدواره.





وخلال تصوير الفيلم حدثت الكثير من المواقف الطريفة، منها موقف غريب، ففي هذا الفيلم قدمت فاتن أول قبلة لها على الشاشة، ووافقت على أن تتبادلها مع عمر الشريف، وعند تصوير القبلة كانت أحداث الفيلم تتطلب أن يغمى على عمر الشريف، وبعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد اكتشفوا أنه أغمى عليه بالفعل، ولم يجد عمر تفسيرًا لهذا الإغماء.



