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متحدث "النواب": القوات المسلحة تستحق تحية الرئيس والشعب

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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القوات المسلحة

الرئيس السيسي

متحدث النواب

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية، والشعبية والحزبية فى تحية الإعزاز والتقدير التى تقدم بها لكل قيادات وأفراد القوات المسلحة>

وأكد، أن القوات المسلحة الباسلة تستحق تحية الرئيس السيسى والشعب المصرى كله لنجاحها فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى. 
وقال «حسب الله»، فى بيان له اصدره اليوم: "كلنا مع ما قاله الرئيس السيسى من كلمات عظيمة وواضحة وحاسمة فى تحيته للقوات المسلحة الباسلة وفى تقديم آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية، التى ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء فى أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك فى ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة".

وقال صلاح حسب الله: "إننا جميعا مع الرئيس السيسى واعتزازه وفخره بما شهده من أداء راق خلال افتتاح قاعدة (برنيس) العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالى متقدم وبذل المزيد من الجهد والعرق والتفانى فى التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم".

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