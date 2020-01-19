» "النجم الساحلي" يحدد موعد وصوله القاهرة

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المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

تصل بعثة فريق النجم الرياضي الساحلي إلى مطار القاهرة يوم الخميس المقبل لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى سمير عدلي، المدير الإداري بالنادي، اتصالًا من جانب النادي التونسي، لإبلاغه بوصول البعثة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، لإرسال وفد من الإدارة الحمراء لاستقبالها بالمطار.

ومن المُنتظر أن تُنهي إدارة الأهلي، إجراءات خروج البعثة التونسية من مطار القاهرة الدولي، وتتوجه بها إلى فندق الإقامة قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 من الشهر الجاري، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

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