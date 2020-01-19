هذا ما قاله "بومبيو" لـ "السيسي" عن وفاة مصطفى قاسم

19 يناير 2020 - 04:36 م

لتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد في العاصمة الألمانية برلين التي تحتضن مؤتمرا حول ليبيا.





وأكد السيسي في لقائه أنه "لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظى بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود".





فيما أفاد مسؤول أمريكي بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، أعرب للرئيس عبد الفتاح السيسي عن غضب واشنطن لوفاة مواطن أمريكي في سجون مصر.





ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن بومبيو بحث مع السيسي على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم، في أحد سجون مصر.





وذكر المسؤول أن بومبيو "أعرب عن غضب" الولايات المتحدة من "الوفاة العبثية والمأساوية" للمواطن الأمريكي.

وأكدت الولايات المتحدة الاثنين الماضي صحة التقارير حول وفاة قاسم، الذي كان في الـ54 من عمره وحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية وتم القبض عليه في مصر عام 2013.





وفي عام 2018 أصدر القضاء المصري حكما بسجن قاسم 15 عاما ما دفعه إلى كتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا، بطلب الإسهام في الإفراج عنه.



