أولى مفاجآت مؤتمر برلين لـ"حفتر" و"السراج"

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برلين

حفتر

السراج

مؤتمر برلين

كشف المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، عن مفاجأة بشأن  قائمة المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء هذا حيث لم يدرج المكتب اسمي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السراج، في القائمة الأساسية للمشاركين في مؤتمر برلين.

وشملت القائمة زعماء كل من روسيا فلاديمير بوتين، ومصر عبد الفتاح السيسي، وتركيا رجب طيب أردوغان، وفرنسا إيمانويل ماكرون، وإيطاليا جوزيبي كونتي، وبريطانيا بوريس جونسون، والجزائر عبد المجيد تبون، وجمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو، إضافة إلى وزيري الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ومدير الشؤون الخارجية في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يان جيتشي.

كما ضمت القائمة القائمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد الأوروبي موسى فكي محمد، وممثلين عن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وتحت هذه القائمة أشار المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية إلى أنه إضافة إلى المدعوين، قبل السراج وحفتر "دعوة المستشارة الألمانية إلى برلين".

وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس اجتماعين منفصلين مع حفتر والسراج.


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