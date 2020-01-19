بعد انسحابه من "موسم الرياض"..كاظم الساهر داخل مستشفى بدبي

19 يناير 2020 - 04:28 م

نشر الشاعر كريم العراقي، صورًا جمعته بصديقه الفنان كاظم الساهر، أثناء زيارة الأخير له بالمستشفى في دبي لتلقي علاجه الكيماوي من مرض السرطان.





وكتب كريم العراقي مع الصور: "اليوم، وأنا في المستشفى في دبي، زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد أزري، وأنا أتابع علاجي الكيميائي الاحترازي... تحية واعتزاز".





ويعد هذا هو أول ظهور لكاظم الساهر، بعدما أعلن في شهر ديسمبر، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر كاظم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الأسباب التي دفعته لعدم الغناء في المملكة.





وكتب على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".



