  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
"واتس آب"

عطل مفاجئ يضرب "واتس آب"

والدة الشهيد الرائد ضياء فتحى فتوح

"قالي أنا هستشهد النهاردة".. راوية مبكية لوالدة شهيد

السيسي وبومبيو

السيسي لـ"بومبيو": لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

الرئيس السيسي

السيسي: قواتنا المسلحة تتمتع بكفاءة واستعداد قتالي متقدم

الدكتور حسام موافي

طبيب يحذر الحوامل: "ابنك هيطلع متخلف لو عملتي كده"

الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

عبد الحليم والطويل

الأغنية التي وضعت "كمال الطويل" على قوائم الترقب

محمد البرادعي

البرادعي: ارتكبنا هذه الجريمة

افيخاي ادراعي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة غير متوقعة لفنانة مصرية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: الجملة دي مش هتسمعوها تاني

"قالي أنا هستشهد النهاردة".. راوية مبكية لوالدة شهيد

آخر الأخبار

والدة الشهيد الرائد ضياء فتحى فتوح
والدة الشهيد الرائد ضياء فتحى فتوح
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

#

تامر أمين :أنا لو وزير الصحة هعمل كدا وبسرعة

#

محاورة الرئيس :"أنا متغاظة أوي بسبب فيلم الممر"

#

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

روت والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي فتوح، تفاصيل استشهاد والدها، قائلة: "إنه تخرج في عام 2005 وكلف بمهام عمله بمديرية أمن سيناء بمدينة العريش "الشيخ زويد" برتبة معاون مباحث".

وأضافت: "والدة الشهيد" خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه فى عام 2008 أصيب بطلق ناري فى صدره، معلقة: "يوم إصابته حسيت إن ابني حصل له حاجة، ورجع إلى عمله قبل استكمال فترة علاجه حتى أتم فترة الــ5 سنوات خدمة بسيناء".

وتابعت: "أنه بعد عودته إلى القاهرة قرر الانضمام إلى جهاز الخدمة المدنية، معلقة: "معرفتش قيمة "ضياء" ولا يعنى إيه حماية مدنية وقد إيه شغلهم صعب إلا بعد استشهاده".

وأكملت حديثها، قائلة: "أعلم أن عملية فك قنبلة أمر خطير واحتمال 99.9% إنها تنفجر وهو يعلم ذلك وداخل يفك القنبلة ولما دخل قال: "أنا هستشهد النهاردة وتوضأ وقرأ سورة الفاتحة وما خفش ومسكها بإيده".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نظام سحري لتقليل دهون البطن
» فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة منة عرفة وعلى غزلان
» عطل مفاجئ يضرب "واتس آب"
» وصول جثامين ضحايا طائرة أوكرانيا إلى العاصمة كييف
» أستاذ بقصر العيني: السجائر أسرع دواء للاكتئاب
» خطوات مهمة عند حدوث ماس كهربائي.. اتبعها
» مأساة في السودان.. أبطالها أسود حديقة الحيوان
» فنانون وقفوا مجبرين على خشبة المسرح
» يقتل زوجته ويحصل على أموالها بحكم قضائي
» الزمالك ينهى إجراءات قيد "كاسونجو"
» متسابقة "ذا فويس كيدز" تثيرغضب السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:03 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب