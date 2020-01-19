"قالي أنا هستشهد النهاردة".. راوية مبكية لوالدة شهيد

19 يناير 2020 - 02:37 م

روت والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي فتوح، تفاصيل استشهاد والدها، قائلة: "إنه تخرج في عام 2005 وكلف بمهام عمله بمديرية أمن سيناء بمدينة العريش "الشيخ زويد" برتبة معاون مباحث".

وأضافت: "والدة الشهيد" خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه فى عام 2008 أصيب بطلق ناري فى صدره، معلقة: "يوم إصابته حسيت إن ابني حصل له حاجة، ورجع إلى عمله قبل استكمال فترة علاجه حتى أتم فترة الــ5 سنوات خدمة بسيناء".

وتابعت: "أنه بعد عودته إلى القاهرة قرر الانضمام إلى جهاز الخدمة المدنية، معلقة: "معرفتش قيمة "ضياء" ولا يعنى إيه حماية مدنية وقد إيه شغلهم صعب إلا بعد استشهاده".

وأكملت حديثها، قائلة: "أعلم أن عملية فك قنبلة أمر خطير واحتمال 99.9% إنها تنفجر وهو يعلم ذلك وداخل يفك القنبلة ولما دخل قال: "أنا هستشهد النهاردة وتوضأ وقرأ سورة الفاتحة وما خفش ومسكها بإيده".