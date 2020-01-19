» مأساة في السودان.. أبطالها أسود حديقة الحيوان

19 يناير 2020 - 02:17 م

أثارت صور لأسود هزيلة تتضور جوعًا وتظهر هياكلها العظمية في حديقة عامة وسط الخرطوم، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور التي تم نشرها على "تويتر"، وصورها مواطن سوداني، الحالة المزرية التي وصلت إليها الأسود وهو تتضور جوعًا داخل أقفاص في حديقة القرشي، ودون هناك أحد الأسود قد مات منذ وقت قريب بسبب الجوع.

وأعلن مدير حديقة القرشي أنه غير مسئول عما يحدث، وحمل شرطة الحياة البرية المسئولية، لافتًا إلي أنه قام بمخاطبة مدير شرطة الحياة البرية رسميًا منذ 3 أشهر دون أن يتلقي رد، حسبما نشرت "صدي".

جدير بالذكر أن السودان يمر بأزمة مالية نتيجة للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد ما أثر على الوضع المالي خاصة أن الأسود تتغذى على اللحوم.



