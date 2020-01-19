» فنانون وقفوا مجبرين على خشبة المسرح

19 يناير 2020 - 02:05 م

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك عددًا من الفنانين علموا بموت ذويهم أثناء عملهم؛ إلا أنهم وقفوا مجبرين على خشبة المسرح؛ رغم أنهم كانوا يعيشون الأحزان إلا أنهم أضحكونا؛ بعد علمهم بموت ذويهم.

وأوضح الشناوي، أن الفنانة مها أبوعوف بعد رحيل شقيقها عزت قدمت فى مدينة "جدة" المسرحية الكوميدية "3 أيام فى الساحل"؛ بعد رحيل شقيقها عزت أبو عوف، والزعيم عادل إمام قبل نحو 20 عاما علم بوفاة والده، وهو يقف على خشبة المسرح فى بيروت، وأكمل المسرحية، ثم بعد نهاية العرض نعى والده للجمهور، وأيضًا الفنان حسن حسنى ماتت ابنته وهو لم ينته من أداء مشاهده الأخيرة في ثلاثة أفلام، أخذت مواعيد عرض في العيد، وكان قلبه يبكى بينما هو يُكمل دوره لإضحاك الناس.