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متسابقة "ذا فويس كيدز" تثير غضب السوشيال ميديا

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هايدي محمد
هايدي محمد
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علا خطاب

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أثارت متسابقة برنامج "ذا فويس كيدز"، هايدى محمد، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم اختيارها من قبل لجنة المسابقة، رغم أدائها المبهر لأغنية أم كلثوم "هذه ليلتي".

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعجبهم من عدم اختيار أعضاء لجنة تحكيم ذا فويس كيدز "نانسي عجرم، محمد حماقي، عاصي الحلاني" لـ"هايدي"، مشيرين إلى أن موهبتها أفضل من الكثير من المشتركين الأطفال الذي تم اختيارهم للانضمام لـ ذا فويس كيدز، في موسمه الثالث.

ولفت بعضهم إلى أن هناك تعمدًا من القائمين على برنامج ذا فويس كيدز بعدم وجود عدد كبير من المشتركين المصريين.

يذكر أن الموسم الأول والثاني من البرنامج حققا نجاحًا كبيرًا جدًا، وشهدا حضور عدد كبير من المواهب التي تميزت بالغناء على خشبة المسرح الخاصة بالبرنامج.

كما قام فريق "ذا فويس كيدز"، مؤخرًا بطرح أوبريت غنائي جديد في حب مصر، جاء تحت عنوان "قول يا تاريخ"، حيث اشترك به مجموعة من أطفال البرنامج في مواسمه السابقة.



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