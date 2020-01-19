ترجمة مسيئة لاسم الرئيس الصيني تثير الجدل.. وفيس بوك تعتذر

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فيسبوك

الرئيس الصيني

ترجمة

قامت شركة "فيس بوك" بالعمل على إصلاح الخطأ الفادح التي وقت فيه بسبب ترجمة اسم الرئيس الصيني شى جين بينغ، باللغة البورمية، بطريقة مسيئة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصينى اكتشفت فى اليوم الثانى من زيارة شى جين بينج إلى ميانمار، حيث استبدل الاسم فى بيان على الصفحة الرسمية لمستشار حكومة ميانمار، أونغ سان سو كي، على "فيس بوك" بــ العبارة الإنجليزية Mr. Shithole " " وهي معناها مسيء للغاية.

وقالت الوكالة إن "العنوان الرئيسي لمقالة الصحيفة البورمية Irrawaddy ظهر كالآتي: حفل عشاء على شرف الرئيس Mr. Shithole ".

من جهتها، علقت "فيس بوك": "أصلحنا مشكلة ترجمة اللغة البورمية إلى الإنجليزية على الموقع ونعمل على تحديد سبب (الأخطاء)، لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

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