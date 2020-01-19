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قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

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الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
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متابعات- أمينة عبد العال

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تعرض منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى للاقتحام من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد.

صرح خطيب المسجد الأقصى بأن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزله وسلمته استدعاء للتحقيق معه في مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة، حسبما نشرت الصحافة المحلية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تقتحم فيها قوات الاحتلال منزل الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بل تم اقتحام منزله واعتقاله أكثر من مرة، وكانت إحدى هذه المرات في أغسطس الماضي بعد خطبة ألقاها في المسجد وكانت عن نصح النساء بعدم اللجوء إلي شرطة الاحتلال في المشاكل الأسرية.

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