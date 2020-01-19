مذكرة تفاهم بين "الشباب والرياضة" وشركة "أندية وادى دجلة"

19 يناير 2020 - 01:09 م

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وشركة أندية وادى دجلة، لدعم عدد من الرياضيين لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الفنية والمدربين وعدد من النجوم الرياضيين الذين حرصوا على تقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية.

قال الدكتور أشرف صبحي: "إن مذكرة التفاهم تأتي فى إطار إستراتيجية الوزارة لدعم الرياضيين وتأهيلهم للمنافسة على البطولات الدولية ورفع اسم مصر عالياً، فنحن نسعى لتحقيق مناخ رياضي متكامل، وتعد منافسات طوكيو الحدث الأبرز هذا العام، بمشاركة 207 دولة، للمنافسة في 33 رياضة اولمبية، بالإضافة إلى 22 رياضة بارلمبية".

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية المصرية من خلال المساهمة فى تأهيل الأبطال الرياضيين الواعدين بالتجهيزات المختلفة سواء علي الجانب الفني أو المادي، لتقديم نموذج فريد ولائق في الأولمبياد، مشيراً أن مذكرة التفاهم تطبيق حقيقي للواجب القومي، الذي يمثل جزءا لا غنى عنه من دور المؤسسات تجاه أوطانها.

وأكد وزير الرياضة على إيمان الدولة بقدرات الشباب المصري في تحقيق حلم المشاركة والمنافسة على ميداليات بالألعاب الأولمبية، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من الرعاية، خاصة وأن شركة أندية وادى دجلة من الكيانات الخاصة التي تستثمر في المواهب الرياضية القادرة على تحقيق إنجازات وحصد مزيد من الألقاب التي تسهم في اظهار مكانة مصرالرياضية.

ومن جانبه تحدث المهندس ماجد سامي- رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادى دجلة، عن تجهيزات شركة أندية وادي دجلة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظومة الرياضية للارتقاء بمستوى إبطالها في العديد من الرياضات، وانطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدي المؤسسات المختلفة بأهمية المشاركة في تجهيز وصناعة الأبطال الرياضيين، مؤكدا أن الإستثمار البشري هو واجب قومي يندرج تحت المسؤولية المجتمعية لكل المؤسسات، فرسالتنا صناعة مجتمع ابطال .

تابع ماجد سامي ، "اشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمها للأبطال الرياضيين المصريين من اجل زيادة حصة مصر من الميداليات الاوليمبية ، فتصدر البطولات الاولمبية يوضح مدى قوة الدول".

وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم أوجه الرعاية والدعم المختلفة لعدد من الأبطال الرياضيين الواعدين من خلال إعدادهم وتجهيزهم بالخبرات اللازمة، لتأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.

وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية 7 ابطال وفريق جماعي ، وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، علي الصاوي بطل الكاراتيه، اسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطلالتنس الأرضي، بالاضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.