المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة غير متوقعة لفنانة مصرية

19 يناير 2020 - 12:56 م

وجه أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسالة تهنئة إلى الفنانة مي عز الدين بمناسبة عيد مولدها، على صفحته الرسمية على "تويتر"، ونشر صورة مجمعة لعدة شخصيات قدمتها في أفلامها.

ودون أفيخاي قائلاً: "صادف اليوم عيد ميلاد الممثلة المصرية الموهوبة مي عز الدين وقد اختلفت الأدوار التي مثلتها في أفلامها المتعددة بهذه المناسبة أود تهنئتها بطريقة مميزة.. كل عام وأنت بخير"، حسبما نشرت"صدي البلد".

جدير بالذكر أن الفنانة مي عز الدين تحتفل بعيد مولدها اليوم 19 يناير 1980، ولها العديد من الأفلام التي حازت علي إعجاب المشاهدين ومنها " أجزاء عمر وسلمي، وجيم أوفر ، شيكمارا، وتظهر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم" الفلوس" بطولة تامر حسني وخالد الصاوي والمعروض حاليا في السينما.