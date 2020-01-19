وزير المالية: الجملة دي مش هتسمعوها تاني

19 يناير 2020 - 12:42 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت منذ 3 سنوات في تطبيق تحول رقمي كامل للإدارة المالية العامة للدولة، وتم إنشاء الخزانة الموحدة، والنظم الإلكترونية الكاملة لإدارة المالية العامة".

وأضاف "معيط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، أن التحول الرقمي مفيد للمواطن في تسهيل إجراءاته وإنهائها في توقيت أقل وببيروقراطية أقل، وتتيح له الحصول على الخدمة عن بعد".

وتابع: "هنقضي على مقولة الموظف مجاش النهاردة أو روح بدري، الجملة دي مش هتسمعوها تاني"، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد بدأت في تطبيق التحول الرقمي، وجميع الوزارات تسعى لإقامة نموذج في بورسعيد لتطبيقه ونقله في باقي المحافظات الأخرى.