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البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

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البابا تواضروس
البابا تواضروس
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علي محمود

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد، قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية.

يذكر أن عيد الغطاس عبارة عن صيام لمدة 3 أيام، تبدأ من يوم الجمعة وتنتهي مع نهاية قداس عيد الغطاس فجر غد الاثنين.

ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس "صلاة اللقان" وهى صلاة لتبريك المياه، التي يستخدمها الأقباط فيما بعد داخل المنازل وللمرضى، وتصلى الكنيسة طقس صلاة اللقان مرتين خلال العام أحدهما فى عيد الغطاس والأخرى فى صلوات قداس خميس العهد.

ويأتى عيد الغطاس في توقيت ثابت من كل عام، ومرتبط ببعض الأكلات الشعبية منها "القلقاس والقصب والبرتقال ".

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