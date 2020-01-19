» التشكيل المتوقع للأهلى أمام «ذئاب الجبل»

19 يناير 2020 - 12:31 م

استقر السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي، على تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء المقاولون العرب، فى السابعة والنصف مساءً على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب كالآتى:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى- رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد الشيخ – مجدى أفشة – حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجاى