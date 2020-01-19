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البرلمان الأردني

البرلمان الأردني يقر قانون منع "استيراد الغاز" من إسرائيل

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علي محمود

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الأردن.. مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

الغاز الطبيعي

البرلمان الأردني

استيراد الغاز من اسرائيل

في تطور لافت لتصاعد وتيرة الأحداث، وافق البرلمان الأردني، بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل، على خلفية اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما؛ بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن مئات الأردنيين احتشدوا الجمعة الماضية أمام المسجد الحسيني بقلب العاصمة عمان؛ احتجاجًا على استيراد الغاز من إسرائيل وفق اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار، دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين، وتستمر لمدة 15 عاما؛ حيث هتف المشاركون "تسقط اتفاقية العار"، و"التطبيع خيانة" إضافة إلى "اللي طبع واللي خان باع القدس مع عمان".

يذكر أنه بدأ ضخ الغاز الطبيعي للأردن من إسرائيل بداية يناير الحالي، بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عامًا مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي.


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