» حقيقة تعطيل "واتس آب" بدءًا من الشهر المقبل

19 يناير 2020 - 11:41 ص

كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، حقيقة تعطيل تطبيق "واتس آب" بدءًا من شهر فبراير المقبل.

وأضاف "حجاج"، أن هذا الأمر بخصوص الأجهزة القديمة التى تستخدم نظام تشغيل قديمًا، إما نظام تشغيل أجهزة الـ9 ios فما فوق، سيستمر التطبيق عليها بشكل طبيعي.

وأشار خبير أمن المعلومات خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن جميع هواتف أندرويد التى تعمل بنظام التشغيل (Android 2.3.7 ) أجهزة آيفون بنظام التشغيل (iOS 7 ) سيتم تعطيل واتس آب عليها بداية من 1 فبراير 2020.

وأوضح بالنسبة لمستخدمي بعض أنظمة التشغيل القديمة فلن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، كما أدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتس آب لهواتف وأنظمة التشغيل التي لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.