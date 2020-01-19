حقيقة مشاركة "صلاح" سفيرًا بمعرض الكتاب

19 يناير 2020 - 11:12 ص

قال هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن اللاعب محمد صلاح لن يشارك كسفير لمعرض الكتاب في دورته الـ51، ولكن المشارك هو اللاعب محمود تريزيجيه.

وأضاف "الحاج على" خلال لقاء لبرنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «Ten »، مساء أمس السبت، أن «المبادرة كانت مطروحة للجميع وأن السفراء الحاليين هم من تواصلوا وتفاعلوا مع المعرض بشكل سريع»، مردفًا: «الفكرة الأساسية نطرح الموضوع ومن استجاب بسرعة أصبح أحد سفراء المعرض».

وأوضح أن الأسماء الخمسة المشاركة هى: الفنانة سميحة أيوب، والدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، والمهندس هانى عازر، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الهندسية، ولاعب كرة القدم محمود تريزيجيه، والفنان التشكيلي أحمد مصطفى.

وتنطلق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجارى حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسفير السنغال بالقاهرة.