صادم.. تجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما الملكية

19 يناير 2020 - 11:12 ص

قررت ملكة اليزابيث، ملكة انجلترا،تجريد كل من الأمير هاري وميجان ماركل من ألقابهما الملكية وسيعرف الزوجان فقط باسم هاري دوق ساسكس وميغان دوقة ساسكس، كما كان يطلق على الأميرة الراحلة ديانا بأميرة ويلز.

أوضحت ملكة انجلترا، في بيان لها، تعاطفها وتفهمها لمتطلبات حفيدها وزوجته، وأنها ستحترم رغبتهما في الابتعاد وبالتالي وضعت حدا ونهاية للدراما الملكية التي اندلعت منذ فترة قصيرة.

وأعلن قصر بكنغهام الملكي البريطاني أن الأمير هاري وزوجته ميجان لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يتلقيا من الآن فصاعدا أي أموال عامة وسيردان الأموال التي أنفقت على تجديد مقر سكنهما غربي لندن مع بدئهما حياة مستقلة.

ووضع هذا الإعلان حدا لاضطرابات في الأوساط الملكية، والتي بدأت هذا الشهر عندما أفصح هاري وميجان عن رغبتهما في تقليص مهامهما الملكية وقضاء مزيد من الوقت في أمريكا الشمالية.

وفي الأيام الماضية كانت الملكة وأفراد أسرتها يعملون مع المسؤولين على التفاصيل العملية لتنفيذ هذه الخطوة لهاري وزوجته الأميركية الممثلة السابقة ميجان ماركل .

وقالت الملكة إليزابيث في بيان أصدره القصر "سيظل هاري وميجان و(ابنهما) آرتشي أفرادا يحظون بكثير من الحب في أسرتي".

واختتم بيانها :"أدرك التحديات التي واجهاها بسبب التدقيق المكثف الذي خضعا له على مدى العامين المنصرمين وأدعم رغبتهما في الحصول على حياة أكثر استقلالا".