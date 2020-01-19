» تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين

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حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحليل الجوية، التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ يوم الخميس الماضي".

وأكد "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة بواقع 4 درجات عن المعدلات الطبيعية، كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتكون متوسطة إلى غزيرة وتمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة".

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحليل الجوية، التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج في فترات الليل أو في الصباح الباكر".

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