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من إيهاب توفيق لـ ماجدة.. بداية 2020 "نكبة" على نجوم الوسط الفني

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نجوم رحلوا في بداية 2020
نجوم رحلوا في بداية 2020
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علا خطاب

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وفاة

ايهاب توفيق

ماجدة الصباحى

ابراهيم فرح

نادية رفيق

شهدت بداية عام 2020، بعض الأخبار الحزينة والقصص المأساوية لبعض نجوم الوسط الفني وأسرهم، فمن حرق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده لرحيل الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، ودع الوسط الفني أشهر نجومه في مطلع يناير الجاري.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز الفنانين الذين رحلوا في بداية العام:

ماجدة الصباحي

استيقظ الوسط الفني، صباح الخميس الماضي، على نبأ وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد ما قدمت أعمالا عديدة للسينما المصرية، حيث جسدت ماجدة خلال مشوارها الفني شخصيات مختلفة منها السياسي والاجتماعي والرومانسي.

إبراهيم فرح الشهير بـ"عبد القادر" 

ولم يمر ساعات على رحيل ماجدة، إلا وقد أعلنت "سارة" ابنة الفنان إبراهيم فرح نبأ وفاة والدها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ68 عامًا.

نادية رفيق .."الأم الحنون"

وبعدها بساعات، أعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر وفاة الفنانة نادية رفيق، مصحوبًا بصور للفنانة الراحلة وعلق عليها قائلًا: "الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين".

وفاة حماة الفنانة أمل رزق

وبعدها، كتبت الفنانة أمل رزق، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أمي الثانية الحاجة ليلى الشريطي، والدة زوجي وائل الشريطي".

وفاة والدة الفنان حسام داغر

وتوفيت والدة الفنان حسام داغر، إثر تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، ووفقًا لما أعلنه حساب شقيق الفنان عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب معلقًا: "أمي ماتت وسابتني".

وفاة شقيق نداء شرارة في حادث سير

وخلال الساعات الماضية، أعلنت الفنانة الأردنية، نداء شرارة، وفاة شقيقها الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أخوي مات 26 سنة، مات شاب، راح حادث، كنت وعدتوا أجهزله بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان اخطبلوا".

وفاة والد إيهاب توفيق في حريق فيلته 

بينما توفي والد الفنان إيهاب توفيق، في حادث مفجع، متأثرًا بحالة الاختناق والحريق الذي نشب داخل الفيلا الخاصة بهم بسبب "المدفأة"، وراح الأب ضحية هذا الحريق، حيث كان متواجدًا في الغرفة مصدر الحريق.

الموت يفجع الكينج محمد منير

كما رحل مدير أعمال الفنان محمد منير الذي تربطه به علاقة قرابة فضلًا عن زواجه من شقيقته، وظهر الحزن جليًا على وجه منير أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، نظرًا للعلاقة التي كانت تربطهما أكبر من مجرد علاقة فنان بمدير أعماله.


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