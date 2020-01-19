آخر ما كتبته "آل الشيخ" قبل دخول العمليات

19 يناير 2020 - 10:20 ص

أجرى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عملية جراحية بالمخ في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب «آل الشيخ» عبر "تويتر"، رسالة إلى متابعيه قبل دخوله غرفة العمليات بمستشفى إحدى الدول الأوروبية قائلاً: "‏أنا بحب الناس.. فى صحة وخير.. وأكيد حب الناس.. أكبر غنيمة اللى لهم عندى.. مودة وتقدير لي.. بالدعاوي كريمة.. وأخلاقهم غير وأعتز بأصحاب النوايا.. السليمة وبكره بحيل الله.. تهّل التباشير من فضل ربي.. غيمةٍ بعد غيمه".

وسافر المستشار تركي للعلاج في الخارج، لكونه يعاني من نزيف متقطع تسبب في عدم النوم بشكل كافٍ، فضلاً عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.