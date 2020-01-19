» "العم ناصر" من دراجة أبكته لسيارة أحدث موديل.. هذه قصته

متابعات- أمينة عبد العال
أثار بكاء "العم ناصر" على "تويتر" تعاطف الآلاف ممن شاهدوه بعدما سرقت وسيلة مواصلاته الوحيدة وهي الدراجة التي توصله إلى عمله في أحد مساجد جدة.
وعوضه الله عما فقده، وانهالت عليه الهدايا، ووعده أحمد البارقي أحمد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتعويضه وبالفعل منحه سيارة أحدث موديل.
وأشار العم "ناصر" إلى أن عددًا كبيرًا ممن قرأوا تدوينته ورأوا بكاءه وانهالت عليه المساعدات المالية تعاطفًا معه.
جدير بالذكر أن العم "ناصر" عندما فقد وسيلة نقله الوحيدة إلي مقر عمله قام بتسجيل مقطع فيديو وهو يبكي.
"حارس أمن" سعودي يبكي بحرقة على دراجته التي سُرقت في #جدة، ويقول "ما عندي مواصلات إلّا هي وبنفصل من العمل"— نحو الحرية (@hureyaksa) January 17, 2020
هذا حال مواطن يعيش في أحد أغنى دول الأرض
حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيلpic.twitter.com/bDbbGHx3GY
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