"أصله بيحب القرآن".. تفاصيل تقبيل كاهن لإمام بالدقهلية

19 يناير 2020 - 10:03 ص

روي الشيخ طه النعماني، قارئ القرآن الكريم، تفاصيل تقبيل كاهن كنيسة له بالدقهلية، قائلاً: "إنه أثناء قراءته القرآن في أحد المآتم بمحافظة الدقهلية قاطعه كاهن كنيسة العذراء رفائيل واصل ومعه عدد من قساوسة الكنيسة وصافحوه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه بعد انتهاء العزاء فاجأه كاهن الكنيسة بتقبيل يده وأشاد بأدائه وصوته، مؤكدًا أن القس رفائيل يحب القرآن الكريم ويقدر قراءه.

وتابع: "الإخوة الأقباط يشاركون إخوتهم المسلمين في كل المناسبات سواء المآتم أو الأفراح".