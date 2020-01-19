أبو بكر: الرئيس محتاج 3 أيام لشرح إنجازاته

19 يناير 2020 - 09:44 ص

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرئيس محتاج 3 أيام كحد أدنى في 2020، للحديث عن الإنجازات التي قام بها الفترة الأخيرة".

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، قائلاً: "الدوقة قامت ببناء بنية أساسية على أعلى مستوى ونقل مقرات الحكومة والبنوك إليها وتسمى العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "العاصمة الإدارية كانت مجرد فكرة، الدولة مدفعتش حاجة فيها وعمالة تكسب".

وتابع: "مدينة العلمين فكرة، وهناك مشاريع للطرق وللكهرباء ضخمة الفترة الأخيرة، لو كانت الدولة بتعمل هذه المشاريع منذ 2005، لكانت أفضل الآن".