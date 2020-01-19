أديب لـ"أبو هشيمة": خسارة فيك الكلام

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الفيوم

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ام بى سى مصر

أبو هشيمة

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء تفقده قرية "خليفة يونس" بالفيوم قبل افتتاحها بعد تطويرها ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، يرد فيها على حملة الهجوم التي تعرض لها الفترة فى الماضية".

وقال "أبو هشيمة"، خلال الفيديو المعروض ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أسهل حاجة للواحد يرد بالكلام، ولكن أنا برد بالعمل، أنا تريند ما شاء الله، وكل ما يحدث على السوشيال ميديا من وحي الخيال".

 وأضاف: "أنا مش متأثر وهكمل، ومؤمن ببلدي، وبشتغل وبس، ومش هبص على التفاهات"، معقبًا: "معظم أهل القرية أهلاوية، والزملكاوية ميزعلوش"، ليرد الإعلامي عمرو أديب ضاحكًا: "كل الناس أهلاوية والله خسارة فيك الكلام اللي قولته عنك".

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