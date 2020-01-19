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80 مليون دولار لـ"ماكجريجور" إذا حقق الفوز في مباراة اليوم

الرياضة

المصارع الإيرلندي "كونور ماكجريجور"
المصارع الإيرلندي "كونور ماكجريجور"
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متابعات- أمينة عبد العال

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ينتظر المصارع الإيرلندي "كونور ماكجريجور" أن يحقق اليوم 5 ملايين دولار وربما أكثر إذا تمكن من الفوز علي منافسه المصارع الأمريكي دونالد سيروني، حسبما ذكرت صحيفة "اي" الإسبانية.

وأعرب "ماكجريجور" في تصريحات إعلامية مع "إيه إي بي إن" عن أمله في الحصول على 80 مليون دولار من الرعاة ونسبة مبيعات التذاكر، حيث بلغت مبيعات التذاكر 2 مليون و400 ألف دولار.

جدير بالذكر أن "ماكجريجور" حقق أعلى نسبة أرباح في مسيرته حيث حصل على 3 ملايين دولار بالإضافة إلى 50 مليون دولار من نسبة المبيعات والمشاهدات، إلى جانب المبالغ التي حصل عليها من الرعاة التجاريين.

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