الدولار يتراجع مجددا في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

19 يناير 2020 - 09:04 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير في المعاملات الصباحية تراجع طفيف حيث سجل 15.83 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.77 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.87 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15088 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89جنيه، وسجل في بنك مصر 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89جنيه.

كما سجل في الإسكندرية 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.