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صلاح عن خلافه مع "ماني": هذا ما حدث بيننا بغرفة خلع الملابس

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صلاح

مانى

رد النجم المصري محمد صلاح على ما يتردد حول وجود أزمات بينه وبين زميله في ليفربول ساديو ماني.

وقال "صلاح" في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: لا ننظر أنا وماني إلى أمور مثل (من سوف يسجل أكثر) .. فحين يتعادل ليفربول سلبيا مع أي فريق نكون أنا وماني غاضبين بشدة .. وحينها لا يعني من سجل فقد تعادل الفريق .. أيضا نكون مرتاحين جدًا إذا تقد ليفربول في المباراة وليست مشكلة من سجل.

وأضاف: كل شيء يبدأ من غرفة خلع الملابس .. علاقتك باللاعبين داخل غرفة خلع الملابس يؤثر على أدائك في الملعب .. تجمعني علاقة جيدة بماني داخل غرفة خلع الملابس وهذا يساعدنا في المباريات والتدريبات ويخلق مناخا مميزا.

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