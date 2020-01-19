أبو هشيمة: "كل اللي بيحصل عالسوشيال ميديا من وحي الخيال"

19 يناير 2020 - 01:20 ص

عرض الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مقطع فيديو لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أثناء تفقده قرية "خليفة يونس" بالفيوم قبل افتتاحها بعد تطويرها ضمن مبادرة إعمار القرى الأكثر احتياجا، يرد فيها على حملة الهجوم التي تعرض لها الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "أبو هشيمة"، إنه اعتاد على مثل تلك الحملات، مضيفا: "أسهل حاجة للواحد يرد بالكلام، ولكن أنا برد بالعمل.. أنا تريند ماشاء الله، وكل ما يحدث على السوشيال ميديا من وحي الخيال".

