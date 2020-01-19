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السلطات الإندونيسية تعتقل "ملك العالم"

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الشرطة الإندونيسية
الشرطة الإندونيسية
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المصريون ووكالات

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اعتقلت الشرطة الإندونيسية في إقليم جاوا وسط البلاد الجمعة، رجلا زعم أنه «ملك العالم»، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه.
وادعى توتو سانتوسو أنه «تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة كيراتون أجونج سيجاجات أو المملكة العالمية العظمى».
وقال قائد شرطة جاوا الوسطى ريكو دانيل، إن «الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية (8 آلاف دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مجزية بالدولار».
وأضاف قائد الشرطة، أن المحتال «وعد الناس بأنهم إذا اتبعوه، تحرروا من الخطر، وستكون حياتهم أفضل»، مشيرا إلى أن «توتو استحدث أيضا مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة وقناة على يوتيوب لنشر مزاعمه».
وأشارت وسائل إعلام، إلى أن «توتو وشريكته التي كانت تؤدي دور الملكة، قد اعتقالا رسميا بتهمة الاحتيال ونشر أخبار كاذبة»، وأن «توتو كان يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في جاكرتا قبل أن يلتهم حريق بلدته عام 2016».

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