» خبير اقتصادي يكشف كواليس من "المنتقى العقاري الـ 38"

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أكد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بتنظيم معرض المنتقى العقاري في دورته الـ 38، حيث سيعد أول معرض عقاري يقام في عام 2020، ويتبنى فكر جديد نحو توجه الدولة ناحية الغرب وهي اكتوبر والشيخ زايد وسفنكس، وسيتم إقامته في القرية الذكية التي تُعد مجتمع يضم كافة الشركات العالمية في مصر، والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والحاسبات والـ it.
وأضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، أن المعرض سيضم مجموعة كبيرة من المشروعات في المجال العقاري، سواء كان التجمع الخامس أو العاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعبور والساحل الشمالي ومرسي مطروح والغردقة ورأس سدر، وهذا يظهر مدى ما يحدث على أرض مصر من إنجازات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه المعرض سيضم مجموعة من العروض الكبيرة من الشركات المشاركة وسيكون مرءاه حقيقية لكل الاستثمارات في هذه الفترة، موضحًا أنه حدث اجتماع لشعبة الاستثمار العقاري برئاسة طارق شكري، وقاموا بعمل دائرة مستديرة للحديث حول اهم طلبات المتطورين وخطتهم في 2020.

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