» شاهد.. هذا ما قالته أصالة بشأن المصالحة مع أنغام

علقت النجمة السورية، أصالة نصري، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، رداً على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.



وقالت أصالة رداً على السؤال الذي نقله برنامج The Insider بالعربي، "ما عندي مشاكل مع حد، ما عندي مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".

