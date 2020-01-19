» شاهد.. هذا ما قالته أصالة بشأن المصالحة مع أنغام

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان
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المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير
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المصريون ـ متابعات
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. ماذا قالت #أصالة عن امكانية المصالحة مع #أنغام ؟ الجواب في #TheInsiderAr #تلفزيون_دبي #على_أوان #TheInsider @dubaitv @onawaan
A post shared by The Insider بالعربي (@theinsiderar) on Jan 18, 2020 at 11:29am PST
. ماذا قالت #أصالة عن امكانية المصالحة مع #أنغام ؟ الجواب في #TheInsiderAr #تلفزيون_دبي #على_أوان #TheInsider @dubaitv @onawaan
A post shared by The Insider بالعربي (@theinsiderar) on Jan 18, 2020 at 11:29am PST
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