  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

أماني الخياط

"الخياط" تكشف سرقة الإخوان 12 مليار دولار من "المركزي"

محمد علي

المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

تحذيرات عالمية من «كورونا».. وأطباء مصريون: مبالغات

المملكة العربية السعودية

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

شارع المعز

انقسام برلماني بسبب فرض ضرائب على دور العبادة الأثرية

بيروت

بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

علاء مبارك

علاء مبارك يسخر من مرشد الإخوان: «هرب فى نقاب»

زراعة

تحرك مصرى بعد شكوى السودان بمجلس الأمن

شاهد.. هذا ما قالته أصالة بشأن المصالحة مع أنغام

الصفحة الأخيرة

أصالة أنغام
أصالة أنغام
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الزمر : هذا ما نتمناه مع قرب هذه الشائعة

#

بيان من «الخارجية» بشأن ما حدث مع «مدى مصر»

#

سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته

#

هذا ما حدث فى غرفة غسل الموتى مع علاء ولى الدين

علقت النجمة السورية، أصالة نصري، على إمكانية المصالحة مع الفنانة أنغام، رداً على سؤال أحد الإعلاميين لها عقب حفلتها في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.
وقالت أصالة رداً على السؤال الذي نقله برنامج The Insider بالعربي،  "ما عندي مشاكل مع حد، ما عندي مشاكل، ما أنا فاضية، أنا إنسانة مشغولة في شغلي، ومع أولادي وأصدقائي، ما عندي مشاكل مع أحد".
وجاء الفيديو المتداول مؤخراً للفنانة أصالة داخل إحدى السيارات، وهى تغنى أغنية "حالة خاصة جداً" للفنانة أنغام.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. هذا ما قالته أصالة بشأن المصالحة مع أنغام
» عمرو أديب: الأتراك عايزين يتحاورا مع مصر
» حسام موافي يكشف عن كارثة كبرى تفعلها النساء
» "الآثار" تكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير
» نصائح ذهبية من رئيس حماية المستهلك للمواطنين
» مخاوف عالمية من تفشي فيروس غامض ظهر في الصين
» هجوم على ملعب الهلال السوداني بـ«الكلاشنكوف»
» أسعار الذهب تستقر خلال التعاملات المسائية
» استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا
» حسام عاشور للمطالبين باعتزاله: «بلاش رغي كتير»
» «بادجي» يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب