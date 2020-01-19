» عمرو أديب: الأتراك عايزين يتحاورا مع مصر

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عمرو أديب

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

أماني الخياط

"الخياط" تكشف سرقة الإخوان 12 مليار دولار من "المركزي"

محمد علي

المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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تعليق ناري لـ"أديب" على حفل افتتاح بطولة الأمم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، متواجدون الآن في ألمانيا استعدادا للمشاركة في مؤتمر برلين الأحد.
وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الأتراك وسطوا البعض حتى يتحدثوا مع المصريين في مؤتمر برلين، معقبا: "نما إلى علمي أن الأتراك عايزين أي حوار مع مصر جانبي أو سري".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "رئيسنا في ألمانيا.. وعندي شعور أن في اتفاق ما سيتم التوقيع عليه"، مؤكدا أن هناك رغبة قوية للوصول لحل بشأن الأزمة الليبية.

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