قذاف الدم: الغرب يرى ليبيا "برميل نفط" فقط

19 يناير 2020 - 12:00 ص

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن الغرب يريد الصراع في ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي هو من سيقرر مصيره وتوحد ضد الأتراك.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستعمار مشروع فاشل ولن ينجح في ليبيا ويتم النظر إلى ليبيا على انها «برميل نفط» كونها تمتلك ثروات بترول وغاز.



وأكد أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن ترتيب ليبيا ضمن الدول النفطية في العالم الثانية وموقعها الاستراتيجي يجلعها في المركز الأول وتمتلك ثروات هائلة من الذهب والفضة والمعادن الثمنية مثل اليورانيوم.

