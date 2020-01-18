» حسام موافي يكشف عن كارثة كبرى تفعلها النساء

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عمرو أديب

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

أماني الخياط

"الخياط" تكشف سرقة الإخوان 12 مليار دولار من "المركزي"

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المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

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الدكتور حسام موافي
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المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، السيدات من التدخين خلال تعاطي حبوب منع الحمل، قائلًا: «التدخين مع حبوب منع الحمل خطير جدًا حيث ينسف الشريان.. وخلال الحمل أيضا ممنوع التدخين».
وأشار موافي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج «باب الخلق» المذاع على شاشة «النهار»، إلى أن التدخين بالنسبة للحوامل أيضًا خطير جدًا، وله تأثير كبير، حيث يتسبب في نقص الأوكسجين وقد يصاب الطفل بتخلف عقلي.
وتحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن فوائد التدخين، قائلًا إن السجائر أفضل مادة مضادة للاكتئاب، مستطردًا: «مجاش زيها».

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