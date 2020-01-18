» "الآثار" تكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير

18 يناير 2020 - 11:30 م

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير مؤسسة ثقافية وترفيهية وحضارية، حيث يقع على مساحة نصف مليون متر مربع، وأنفق عليه المليارات.



وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه تم نقل نحو 49 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير حتى الآن، منوها بأن الدرج العظيم سيكون به 87 قطعة تم نقل 70 قطعة أثرية ومتبقي 17 قطعة ويكون جاهز.

