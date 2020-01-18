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عمرو أديب

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

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"الخياط" تكشف سرقة الإخوان 12 مليار دولار من "المركزي"

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أماني الخياط
أماني الخياط
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المصريون ـ متابعات

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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية أسس كيانات مشبوهة مع عناصر التطرف الدولي لتنفيذ أنشطة معادية لمصر.
أضافت الخياط، خلال تقديم برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء السبت، أن قيادات التنظيم الإرهابي شكلوا مع خيرت الشاطر وحسن مالك، لجنة لإدارة أموال التنظيم ودمجه في الاقتصاد الرسمي خلال العام الأسود من حكمهم.
وأوضحت مقدمة برنامج "الكبسولة"، أن من أهم أدوار لجنة تنظيم الإخوان الإرهابي، الهروب بأموال الجماعة من الرصد والمتابعة، مشيرة إلى أنه من ضمن الأدوار المكلفة بها هو كيفية التعاون مع الشريك التركي في هذا الاقتصاد.
وكشفت الخياط أن قرابة 12 مليار دولار اختفت من الاحتياطي النقدي من خزينة البنك المركزي خلال السنة التي حكمت فيها الجماعة الإرهابية مصر.

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