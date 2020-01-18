  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد علي

المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

تحذيرات عالمية من «كورونا».. وأطباء مصريون: مبالغات

المملكة العربية السعودية

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

شارع المعز

انقسام برلماني بسبب فرض ضرائب على دور العبادة الأثرية

بيروت

بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

علاء مبارك

علاء مبارك يسخر من مرشد الإخوان: «هرب فى نقاب»

زراعة

تحرك مصرى بعد شكوى السودان بمجلس الأمن

نانسي عجرم وزوجها

نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع وتعلن موعد ملء سد النهضة

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب "بابوا" شرقي إندونيسيا

عرب وعالم

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غواتيمالا

#

الفلبين.. مصرع وإصابة العشرات جراء زلزال بقوة 6.9 درجات

#

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب مدن في أندونسيا

#

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب وسط البوسنة والهرسك

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية بابوا، شرقي إندونيسيا.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.
وقالت الهيئة إن الزلزال وقع شمال غربي عاصمة الولاية جايابورا، على بعد 39 كم منها.
وأوضحت في البيان أن عمق الزلزال بلغ 56 كم.
ولم تصدر السلطات بيانًا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع أضرار مادية أو بشرية، أو أي تحذير من وقوع أمواج تسونامي عقبه.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، لقي 36 شخصًا مصرعهم جراء زلزال وقع بقوة 6.8 درجات في آمبون، عاصمة مالوكو. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مخاوف عالمية من تفشي فيروس غامض ظهر في الصين
» هجوم على ملعب الهلال السوداني بـ«الكلاشنكوف»
» أسعار الذهب تستقر خلال التعاملات المسائية
» استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا
» حسام عاشور للمطالبين باعتزاله: «بلاش رغي كتير»
» «بادجي» يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله للأهلي
» «كاسيميرو» يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية
» الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي
» مستندات.. خطابات كوميدية من وزارة الشباب للأولمبية
» إعادة امتحان مدرسة في واقعة «الغش الجماعي»
» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب