زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب "بابوا" شرقي إندونيسيا

18 يناير 2020 - 10:30 م

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية بابوا، شرقي إندونيسيا.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع شمال غربي عاصمة الولاية جايابورا، على بعد 39 كم منها.

وأوضحت في البيان أن عمق الزلزال بلغ 56 كم.

ولم تصدر السلطات بيانًا عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع أضرار مادية أو بشرية، أو أي تحذير من وقوع أمواج تسونامي عقبه.

