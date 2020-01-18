الأسس العلمية للممارسة الإعلانية فى كتاب جديد

صدر مؤخراً كتاب الإعلان: الإبداع، الإستراتيجية، التكتيك لمؤلفه الدكتور عبدالباسط احمد هاشم شاهين الاستاذ المشارك بجامعتي سوهاج المصرية والزرقاء الاردنية ، عن دار امجد للطباعة والنشر.



ويقول الدكتور عبدالباسط ، أن الكتاب يقدم رؤية علمية وفنية من ناحية، ويربط بين النظرية والتطبيق من ناحية أخرى من خلال استعراض الإستراتجيات الإعلانية المختلفة وتكتيكاتها والأسس العلمية للممارسة الإعلانية الإبداعية في أهم وسائل الإعلان التقليدية (الصحافة والإذاعة والتليفزيون)، والحديثة (الانترنت).

ويقول الدكتور عبدالباسط ، أن الكتاب يقدم رؤية علمية وفنية من ناحية، ويربط بين النظرية والتطبيق من ناحية أخرى من خلال استعراض الإستراتجيات الإعلانية المختلفة وتكتيكاتها والأسس العلمية للممارسة الإعلانية الإبداعية في أهم وسائل الإعلان التقليدية (الصحافة والإذاعة والتليفزيون)، والحديثة (الانترنت).