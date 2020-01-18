» هجوم على ملعب الهلال السوداني بـ«الكلاشنكوف»

18 يناير 2020 - 09:49 م

كشفت تقارير صحفية سودانية، قيام الشاب السوداني بخيت يوسف آدم، بإطلاق نيران كثيف باتجاه ملعب أم درمان، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر موقع «سوداني نت» السودانى، أن الشاب أطلق 60 عيارًا ناريًا من سلاح «كلاشنكوف»، باتجاه الاستاد، قبل أن تتمكن قوات الأمن من القبض عليه، وتسليمه إلى قسم الصناعات بأم درمان، وتحرير بلاغ له.

وأوضح الموقع السوداني، أن المتهم على حسب أقواله الأولى، يتعاطى الخمور بشكل دائم ولم يدل بأي أقوال أخرى حول ما جرى.

ويلتقي الأهلي فريق الهلال السوداني في الأول من فبراير المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الهلال في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام.