كريستال بالاس يفلت من الهزيمة أمام مانشستر سيتي

18 يناير 2020 - 09:14 م

فرض كريستال بالاس التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على مانشستر سيتي فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

سجل المهاجم التركى، جينك توسن، هدف التقدم للضيوف فى الدقيقة 39 من زمن المباراة، من ضربة رأسية جاءت على يمين إيدرسون حارس السيتي.

وفى الشوط الثانى، نجح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، فى تسجيل هدفين للسيتي، خلال 5 دقائق، الأول جاء فى الدقيقة 82، بعد متابعته لعرضية زميله البرازيلى جيسوس، وأضاف الثانى فى الدقيقة 87، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية بنجامين ميندى.

وسجل البرازيلى فرناندينيو، لاعب السيتي، هدف التعادل لفريق كريستال بالاس، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بالخطأ فى مرماه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 48 نقطة فى المركز الثانى، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 30 نقطة فى المركز التاسع.