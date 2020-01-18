  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

تحذيرات عالمية من «كورونا».. وأطباء مصريون: مبالغات

المملكة العربية السعودية

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

شارع المعز

انقسام برلماني بسبب فرض ضرائب على دور العبادة الأثرية

بيروت

بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

علاء مبارك

علاء مبارك يسخر من مرشد الإخوان: «هرب فى نقاب»

زراعة

تحرك مصرى بعد شكوى السودان بمجلس الأمن

نانسي عجرم وزوجها

نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع وتعلن موعد ملء سد النهضة

أرشيفية

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

ال الشيخ

طلب مفاجئ لـ «آل الشيخ» قبل دخوله غرفة العمليات

كريستال بالاس يفلت من الهزيمة أمام مانشستر سيتي

الرياضة

كريستال بالاس ومانشستر سيتى
كريستال بالاس ومانشستر سيتى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

آسنال يتعادل إيجابيًا مع كريستال بالاس

#

مانشستر سيتي يسقط في «فخ» التعادل أمام نيوكاسل

#

آرسنال يسقط في «فخ» التعادل أمام كريستال بالاس

#

مانشستر سيتي يعبر كريستال بالاس بهدفي «خيسوس» و«سيلفا»

فرض كريستال بالاس التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على مانشستر سيتي فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

سجل المهاجم التركى، جينك توسن، هدف التقدم للضيوف فى الدقيقة 39 من زمن المباراة، من ضربة رأسية جاءت على يمين إيدرسون حارس السيتي.

وفى الشوط الثانى، نجح الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، فى تسجيل هدفين للسيتي، خلال 5 دقائق، الأول جاء فى الدقيقة 82، بعد متابعته لعرضية زميله البرازيلى جيسوس، وأضاف الثانى فى الدقيقة 87، من ضربة رأسية، مستغلا عرضية بنجامين ميندى.

وسجل البرازيلى فرناندينيو، لاعب السيتي، هدف التعادل لفريق كريستال بالاس، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بالخطأ فى مرماه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 48 نقطة فى المركز الثانى، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 30 نقطة فى المركز التاسع.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تستقر خلال التعاملات المسائية
» استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا
» حسام عاشور للمطالبين باعتزاله: «بلاش رغي كتير»
» «بادجي» يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله للأهلي
» «كاسيميرو» يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية
» مستندات.. خطابات كوميدية من وزارة الشباب للأولمبية
» إعادة امتحان مدرسة في واقعة «الغش الجماعي»
» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري
» السعودية تفاجئ الحوثيين في صنعاء
» رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي
» نانسي عجرم تتهم صحفي شهير: هددني بالقتل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب