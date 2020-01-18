» استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

أما بالنسبة لحالة الرياح، فتكون أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 16» ،الإسكندرية «13– 16»، قنا «9- 18»، الأقصر «9- 18»، أسوان «11– 20» .