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حسام عاشور للمطالبين باعتزاله: «بلاش رغي كتير»

الرياضة

حسام عاشور
حسام عاشور
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

حسام عاشور

اعتزال

انتقد حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من يطالبونه باعتزال كرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يُفكر تمامًا في تعليق حذائه الآن.

وقال حسام عاشور في تصريحاته تليفزيونية: "هناك أشخاص يتحدثون عن أنني سوف أنهي مسيرتي مع الكرة، لكن قرار اعتزالي بيدي.. وبلاش رغي كتير».

وتابع صاحب الـ«33 عامًا»، أمامى الكثير من الأشياء أبحث عن تحقيقها مع الأهلي والعديد من البطولات أتمنى الفوز بها».

وينتهي تعاقد حسام عاشور مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري، حيث لعب تحت قيادة السويسري رينيه فايلر بديلًا في 4 مباريات بالدوري وأبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعد خوضه لـ11 مباراة ويوم الأحد يحل ضيفا على وصيفه المقاولون العرب في الجولة 14.


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