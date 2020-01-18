  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شارع المعز

انقسام برلماني بسبب فرض ضرائب على دور العبادة الأثرية

المملكة العربية السعودية

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

بيروت

بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

علاء مبارك

علاء مبارك يسخر من مرشد الإخوان: «هرب فى نقاب»

زراعة

تحرك مصرى بعد شكوى السودان بمجلس الأمن

ال الشيخ

طلب مفاجئ لـ «آل الشيخ» قبل دخوله غرفة العمليات

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع وتعلن موعد ملء سد النهضة

أرشيفية

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

جويس تشرتشويل

مدربة الكرة الطائرة تمارس الجنس مع طالب وموظفة سابقة

نانسي عجرم وزوجها

نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

الكشف عن أكبر مشروع مصري لاستخدام المياه المالحة

آخر الأخبار

مشروع لاستخدام المياه المالحة
مشروع لاستخدام المياه المالحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

#

قطع المياه عن 5 أحياء بالجيزة .. تعرف عليها

#

قطع المياه عن 13 منطقة بسبب كسر مفاجئ

#

الكشف عن آثار من عهد الملك بطليموس الأول في سوهاج

المياه المالحة

أكبر مشروع مصري

قال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية في وزارة الزراعة، إن الفكرة الرئيسية للمشاريع المستمرة في وادي حوضين، تركز على استغلال المياه المالحة والصحراء.

وأشار حزين، في تقرير رفعه إلى وزير الزراعة السيد القصير، إلى أن الفكرة الرئيسية للأعمال ترتكز على خلق نموذج متكامل للتنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات الألبان طوال العام باستخدام المياه المالحة.

وترتكز الفكرة أيضا، على استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار أو مياه محلاة، في أنواع مختلفة من الزراعة والإنتاج الزراعي، وكذلك استخدام تقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على المياه وتقليل مناسيب استخدامها بمعدلات تتراوح بين 35 و50 بالمئة.

ويهدف المشروع بالدرجة الأساس إلى إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة، وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للبدو في تلك المناطق، بالإضافة إلى زيادة المساحة الزراعية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تستقر خلال التعاملات المسائية
» استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا
» حسام عاشور للمطالبين باعتزاله: «بلاش رغي كتير»
» «بادجي» يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله للأهلي
» «كاسيميرو» يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية
» مستندات.. خطابات كوميدية من وزارة الشباب للأولمبية
» إعادة امتحان مدرسة في واقعة «الغش الجماعي»
» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري
» السعودية تفاجئ الحوثيين في صنعاء
» رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي
» نانسي عجرم تتهم صحفي شهير: هددني بالقتل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب