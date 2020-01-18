السيسي يصل برلين والجالية تستقبله بأكبر علم مصري

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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين، على هامش مشاركته في مؤتمر برلين، الذي يهدف لإحلال السلام في ليبيا.

واستقبلت الجالية المصرية في ألمانيا بالعاصمة الرئيس السيسى، أمام مقر إقامته، بأكبر علم مصري في أوروبا، مكتوب عليه تحيا مصر، وهتفت تحيا مصر ومعلم يا سيسي.

ويهدف مؤتمر برلين، الذي سيعقد غدًا في ألمانيا إلى إحلال السلام في ليبيا، ومن المقرر أن تشارك فيه العديد من الدول والجانبي الليبي السراج وحفتر.


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