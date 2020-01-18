السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

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الديوان الملكي السعودي

كشف عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي، عن مفاجأة سارة للشعب السوداني. وقال "الربيعة" إن السعودية تدعم الجهود الدولية لعقد مؤتمر المانحين للسودان في عام 2020 من أجل الوصول إلى أكبر قدر من التمويل لمساعدة شعبه على تجاوز هذه المرحلة العصيبة. وتابع "الربيعة" الذي يتولى منصب المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن بلاده قدمت مساعدات مالية قدمتها بلاده للخرطوم تزيد على مليار دولار. وشدد أن الروابط التاريخية بين البلدين تجعل دعم السودان وشعبه أولوية ملحة للمملكة. وقال إن السعودية كانت عبر تاريخ علاقتها وما زالت واحدة من أكبر الدول المانحة والداعمة للسودان حيث قدمت ما يزيد على 1.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019. كما أكد أن المملكة تدعم الاستقرار السياسي والأمني في السودان وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهود الإنسانية مع دعم التنمية للوصول إلى التعافي الاقتصادي.

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